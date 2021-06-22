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Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге

Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оправдана в деле о допинге. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса. 

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По информации источника, Международный независимый трибунал снял с украинской теннисистки обвинения в умышленном употреблении допинга, поэтому дисквалификации спортсменки не будет. Украинка может вернуться в тур уже в ближайшее время, однако Уимблдон-2021 она все-таки пропустит.

Сама Даяна опубликовала в своих соцсетях пост, в котором уведомила об этом решении теннисных властей и поблагодарила своих болельщиков за поддержку. 

"Телеграф" напоминает, что Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества в ноябре 2020 года. В пробе украинки обнаружили метаболиты местеролона. Украинка отрицала применение допинга и даже подала апелляцию в CAS, чтобы быстрее вернуться на корт, но проиграла дело.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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WTA, Теннис, Даяна Ястремская.
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