Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест

Вторая ракетка Украины и 29-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

По информации источника, украинка временно отстранена от любых соревнований с 7-го января 2021 года. В пробе спортсменки, которую взяли внесоревновательный период 24 ноября 2020 года, обнаружили метаболиты местеролона. 22 декабря 2020 года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Сама теннисистка полностью отрицает все обвинения и опубликовала открытое письмо в своем twitter. В нем Даяна рассказала, что удивилась, когда ей сообщили о проваленном допинг-тесте, ведь за 2 неделе до злополучного тестирования она успешно прошла допинг-контроль на турнире в Австрии. Спортсменка считает, что учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, вещество могло попасть в ее организм случайно. Теперь она вместе со своей командой будет добиваться правды.

"Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты улучшающие работоспособность или запрещенные вещества. Я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя", - заявила Даяна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ястремская переболела коронавирусом в ОАЭ.