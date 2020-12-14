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Топовая украинская теннисистка заболела коронавирусом в Дубае (фото)

Топовая украинская теннисистка заболела коронавирусом в Дубае (фото)
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, что заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей страничке в instagram. Кроме того, спортсменка поблагодарила украинских врачей, которые "вели" ее. 

"Всем привет. Это было непростое для меня время! Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо! После определенных тестов , я медленно начну входить в тренировочный процесс ... Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели! Хочу сказать спасибо своей команде, за поддержку, помощь, и что были рядом со мной! Ребята, будьте аккуратны", - написала теннисистка в instagram, прикрепив два своих фото с маской и без.

 
 
 
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Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Отметим, на данный момент Ястремская занимает 29-ю позицию в рейтинге WTA.

Теннисистке хватает времени не только на тренировки и соревнования, но и на творчество. В 2020 году Даяна представила свою первую песню.

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Теннис, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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