CAS отклонил апелляцию Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Об этом гласит сообщение на сайте организации.

Таким образом, украинка не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии-2021 года. Более того, Даяна не сможет выступать на корте до решения трибунала Международной теннисной федерации (ITF). CAS пошел на уступки и рассмотрел дело украинки, в крови которой обнаружили метаболиты местеролона, в сжатые сроки, однако принял решение не в ее пользу.

За свою карьеру 20-летняя Даяна успела выиграть три турнира серии WTA, а также стать 21-й ракеткой мира (январь 2020 года).

"Телеграф" напоминает, что в начале января появилась официальная информация о том, что Даяна провалила допинг-тест и отстранена от всех соревнований. Несмотря на это, украинка, которая опровергает все обвинения, все же отправилась в Австралию в надежде на решение CAS. В этом году Australian Open пройдет с 8-го по 21-е февраля.