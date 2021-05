На Олимпиаде впервые выступит трансгендер-тяжелоатлет, соперницы в шоке (фото)

На Олимпиаде в Токио выступит первый в истории Игр трансгендер Лорел Хаббард. Об этом сообщает The Guardian.

43-летнюю штангистку с "мужским" телом из Новой Зеландии допустил к участию в соревнованиях МОК, который подчеркнул что, Лорел выполнила все требования относительно генной терапии. Однако соперницы считают, что это нечестно.

Лорел прошла отбора на Олимпиаду благодаря обновленным правилам, которые вступили в силу из-за отмены нескольких соревнований в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, Хаббард поучаствует в Играх в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Примечательно, что судя по ее последним результатам тяжелоатлетка может претендовать на медаль в категории "87 кг".

Weightlifter Laurel Hubbard won no titles as an adult until they transitioned in their thirties when they took gold at their first major post-transition outing, casually and unofficially setting four new national records in the process

