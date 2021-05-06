На Олимпиаде впервые выступит трансгендер-тяжелоатлет, соперницы в шоке (фото)

На Олимпиаде в Токио выступит первый в истории Игр трансгендер Лорел Хаббард. Об этом сообщает The Guardian.

43-летнюю штангистку с "мужским" телом из Новой Зеландии допустил к участию в соревнованиях МОК, который подчеркнул что, Лорел выполнила все требования относительно генной терапии. Однако соперницы считают, что это нечестно.

Лорел прошла отбора на Олимпиаду благодаря обновленным правилам, которые вступили в силу из-за отмены нескольких соревнований в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, Хаббард поучаствует в Играх в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Примечательно, что судя по ее последним результатам тяжелоатлетка может претендовать на медаль в категории "87 кг".

Weightlifter Laurel Hubbard won no titles as an adult until they transitioned in their thirties when they took gold at their first major post-transition outing, casually and unofficially setting four new national records in the process 1/7 pic.twitter.com/DXYIj4mjII — alliap (@alliap2) May 6, 2021

Отметим, что 10 лет назад Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом, который считался ведущим тяжелоатлетом Новой Зеландии, правда, особых успехов на международной арене он не сыскал. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и начал работать в федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. В какой-то момент Хаббард решился поменять пол, а затем возобновил карьеру в качестве трансгендера. В женском спорте посыпались медали. Лорел Хаббард завоевала "серебро" на ЧМ-2017, а также выиграла Тихоокеанские игры, на очереди Олимпиада.

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