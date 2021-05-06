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На Олимпиаде впервые выступит трансгендер-тяжелоатлет, соперницы в шоке (фото)

На Олимпиаде впервые выступит трансгендер-тяжелоатлет, соперницы в шоке (фото)
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter NewshubSport

На Олимпиаде в Токио выступит первый в истории Игр трансгендер Лорел Хаббард. Об этом сообщает The Guardian.

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43-летнюю штангистку с "мужским" телом из Новой Зеландии допустил к участию в соревнованиях МОК, который подчеркнул что, Лорел выполнила все требования относительно генной терапии. Однако соперницы считают, что это нечестно.

Лорел прошла отбора на Олимпиаду благодаря обновленным правилам, которые вступили в силу из-за отмены нескольких соревнований в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, Хаббард поучаствует в Играх в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Примечательно, что судя по ее последним результатам тяжелоатлетка может претендовать на медаль в категории "87 кг".

Отметим, что 10 лет назад Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом, который считался ведущим тяжелоатлетом Новой Зеландии, правда, особых успехов на международной арене он не сыскал. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и начал работать в федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. В какой-то момент Хаббард решился поменять пол, а затем возобновил карьеру в качестве трансгендера. В женском спорте посыпались медали. Лорел Хаббард завоевала "серебро" на ЧМ-2017,  а также выиграла Тихоокеанские игры, на очереди Олимпиада. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины выиграл медальный зачет на ЧЕ-2021 в Москве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, МОК, Тяжелая атлетика, Токио-2020, Лорел Хаббард.
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