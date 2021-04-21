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"Уходите с нашей территории": украинский тяжелоатлет обратился к россиянам

"Уходите с нашей территории": украинский тяжелоатлет обратился к россиянам
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dmitryichumak

Новоиспеченный трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Дмитрий Чумак прокомментировал ситуацию с оккупированными Россией территориями Украины. По словам спортсмена, большинство россиян не понимают, что на самом деле происходит в Украине. Кроме того, Дмитрий объяснил представителям РФ, когда соседние народы вновь могут стать братьями.

В Москве прозвучал гимн Украины в честь победы тяжелоатлетки Марущак (видео)

"Этот пост (публикация, в которой после своей победы на ЧЕ в РФ Чумак "сжег" Москву, - прим. ред.)показал, какие россияне наэлектризованные. И никто из них не в курсе о войне в Украине. И они еще удивляются, почему мы так к ним относимся. Мы не злы на них и не агрессивны. Уходите с нашей территории и, возможно, лет через сто вы снова будете нашим братским народом. Вот и все", - цитирует Чумака sport.ua.

Также Чумак в отличии от многих украинских спортсменов без увиливаний назвал Крым украинским.

"Крым - это, безусловно, Украина. Но сейчас эта территория у нас временно оккупирована врагом. Надеюсь, что эта ситуация потихоньку, но решится", - добавил тяжелоатлет.

"Телеграф" напоминает, что на чемпионате Европы в России сборная Украины выиграла медальный зачем, а Чумак принес команде "золото".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тяжелая атлетика, Дмитрий Чумак.
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