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В Москве прозвучал гимн Украины в честь победы тяжелоатлетки Марущак (видео)

В Москве прозвучал гимн Украины в честь победы тяжелоатлетки Марущак (видео)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook olympicua

Сборная Украины по тяжелой атлетике продолжает успешно выступать на чемпионате Европы в Москве. На этот раз победу на ЧЕ завоевала 24-летняя Алина Марущак.

Спортсменка из Хмельницкой области стала лучшей в весовой категории до 81 кг. Украинка выиграла соревнования в рывке (109 кг), а в толчке показала третий результат (127 кг). В итоге в двоеборье Алина с результатом 236 кг победила, обойдя француженку Жоэль Найо-Кечанке (231 кг) и армянку Лиану Гуюрджан (227 кг).

Результаты соревнований в весовой категории до 81 кг (женщины):

Таким образом, в Москве вновь прозвучал гимн Украины:

 
 
 
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Публикация от @uwf.com.ua

"Телеграф" напоминает, что на ЧЕ по тяжелой атлетике украинка Камила Конотоп завоевала "золото" в весовой категории до 55 кг, еще одна представительница Украины Ирина Деха стала лучшей в весовой категории до 76 кг. У мужчин среди украинцев на пьедестал поднимался лишь Дмитрий Вороновский (3-е место в весовой категории до 55 кг).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,186

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Москва, Россия, Тяжелая атлетика, Алина Марущак.
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