Украинский тяжелоатлет объяснил, зачем "сжег" Москву

Украинский тяжелоатлет, новоиспеченный чемпион Европы в весовой категории до 109 кг, Дмитрий Чумак рассказал, что побудило его опубликовать пост в Instagram, на котором изображен коллаж с горящим Кремлем. По словам спортсмена, таким образом он потроллил Кремль, развязавший военный конфликт в Украине, в результате которого погибли тысячи украинцев.

Чумак считает, что украинцы имеют полное право троллить Кремль, однако при этом Дмитрий отметил, что россиян он не оскорблял, ведь просто опубликовал куплет песни российской группы "Ленинград".

"Это просто троллинг Кремля. Мы, украинцы, имеем на это право. Если бы с Россией был просто конфликт на словах, если бы она как-то информационно поливала нас грязью, а мы их в ответ, то это было бы, возможно, некрасиво с моей стороны, разжигать такой конфликт. Но когда уже есть военный конфликт, когда уже есть тысячи погибших солдат, которые погибли от российской агрессии. Это уже не разжигание от меня. Украинцы имеют право троллить Кремль", - рассказал Чумак в комментарии для Xsport.

Вот так выглядит пост Чумака в Instagram:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины по тяжелой атлетике на чемпионате Европы-2021, что проходил в Москве, выиграла медальный зачет, завоевав больше всех золотых наград.