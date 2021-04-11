Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ в Москве: медальный зачет

В воскресенье, 11 апреля, в Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины, которая отправилась в Россию в составе 16 спортсменов, триумфально выступила на турнире, выиграв медальный зачет.

В последний соревновательный день Анастасия Лысенко выиграла "серебро" в двоеборье и "толчке" в весовой категории выше 87 кг. Ранее "золото" ЧЕ завоевали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак, а Дмитрий Вороновский стал бронзовым призером.

Таким образом, сборная Украины, завоевав 6 наград, выиграла медальный зачет ЧЕ-2021 в России.

Кроме того, украинцы выиграли и медальный зачет, включающий награды, которые получены за дисциплины рывок и толчок:

Отметим, в пятерку лучших команды Европы также попали Болгария, Армения, Грузия и Румыния.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины завоевала первую медаль на ЧЕ-2021 в Москве.