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Российские гребцы-олимпийцы погорели на допинге

Российские гребцы-олимпийцы погорели на допинге
13:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram row60psk

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на употреблении допинга. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

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По информации источника, в допинг-пробах А обоих спортсменов был обнаружен мельдоний. Сообщается, что анализ крови брали у гребцов 17 июня во время тренировочных  сборов в Греции, а 1 июля допинг-пробы А были вскрыты и обнаружили мельдоний. Примечательно, что Моргачев и Сорин входили в состав олимпийской сборной России на ближайшие Игры в Токио. Спортсмены не смогли указать, как в их кровь попал допинг, однако предполагают, что такое могло произойти в результате приема неких пищевых добавок, которые строго были согласованы с тренерским штабом. 

Примечательно, что обоих спортсменов уже убрали из состава сборной РФ, хотя допинг-проба Б будет вскрыта только 8 июля. 

Никита Моргачев и Павел Сорин являются чемпионами Европы в академической гребле в 2007 и 2015 года соответственно.

"Телеграф" напоминает, что по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне российские спортсмены из-за допинга в течении двух лет не смогут выступать под своим флагом на крупных турнирах (Олимпиадах и чемпионатах мира). Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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