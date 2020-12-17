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Российских спортсменов лишили флага на Олимпиадах и чемпионатах мира

Российских спортсменов лишили флага на Олимпиадах и чемпионатах мира
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм visiondeportivaoficial

Сегодня, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) вынес вердикт в деле о правомерности четырехлетних санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Сообщается, что судьи встали на сторону агенства, передает The Telegraph.

Данное решение означает, что российские спортсмены, допущенные на соревнования, не смогут выступать по флагом РФ на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 2022 года. Отмечается, что санкции точно затронут летние Олимпийские игры-2020 в Токио, зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. а также чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре (куда российским футболистам нужно еще квалифицироваться, - прим. ред.).

Отмечается, что россияне в обозримом будущем не смогут получать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская сторона также ждет решения в CAS, но в деле об отмененном матче Лиги наций УЕФА со Швейцарией. Украинская ассоциация футбола подала апелляцию в Лозанну после решения Союза присудить Желто-синим техническое поражение

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Олимпийские игры, Россия, Допинг.

Автор:

Телеграф
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