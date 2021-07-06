Разве это провал? Британский журналист считает, что Россия на Евро-2020 показала свой настоящий уровень

Британский журналист Джон Брэдли, специализирующийся на российском футболе, рассказал, что сборная РФ на Евро-2020 не провалилась, а просто показала свой настоящий уровень.

По мнению бывшего обозревателя ESPN, российские футболисты достигли большого успеха на ЧМ-2018, однако еще тогда сборная РФ была посредственной командой. Джон считает, что с того времени команда Станислава Черчесова только деградирует, и невыход из группы - это не провал, а просто уровень игры сборной.

"Давайте не будем притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас сборная РФ просто вернулась туда, где она была", - цитирует Брэдли "Чемпионат".

Также Брэдли на примере вратаря сборной РФ отметил деградацию команды. По его словам, Черчесов выбрал первым номером Антона Шунина, который 5 лет назад был на пике и считался лишь 5-6 вратарем в РФ. Выбор Шунина основным вратарем показывает, на сколько все плохо в стране с подбором футболистов.

"В качестве примера легко можно привести Антона Шунина. Пять лет назад, когда Шунин был на пике своей карьеры в "Динамо", он являлся пятым или шестым вратарем России, а сейчас он начинал Евро в качестве первого номера", - добавил журналист.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе B, разгромно проиграв решающий матч квартета против Дании.