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Сборная России спряталась от своих болельщиков за ОМОНом (видео)

Сборная России спряталась от своих болельщиков за ОМОНом (видео)
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamRussia

Сборная России, провалившаяся на групповом этапе Евро-2020, со скандалом вернулась на родину.

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Поддержать команду по прибытию россияне не смогли, а журналистам и вовсе закрыли доступ к игрокам. Подопечные Станислава Черчесова уходили из аэропорта Шереметьево  через VIP-коридор, а автобус сборной охраняли сразу 5 машин полиции и один микроавтобус Росгвардии. Кроме того, между представителями СМИ и футболистами выставили ОМОН.

Своим недовольством в сети поделился корреспондент Дмитрий Занин, который отметил, что футболистов встречали так, как будто прилетел президент США Джо Байден.

 
 
 
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Публикация от Дима Занин (@zanindima)

Журналисты лишь криками привлекали внимание игроков, которые не хотели общаться с прессой.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 325

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Сборная России, Футбол, Евро-2020.
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