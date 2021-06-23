Сборная России спряталась от своих болельщиков за ОМОНом (видео)

Сборная России, провалившаяся на групповом этапе Евро-2020, со скандалом вернулась на родину.

Поддержать команду по прибытию россияне не смогли, а журналистам и вовсе закрыли доступ к игрокам. Подопечные Станислава Черчесова уходили из аэропорта Шереметьево через VIP-коридор, а автобус сборной охраняли сразу 5 машин полиции и один микроавтобус Росгвардии. Кроме того, между представителями СМИ и футболистами выставили ОМОН.

Своим недовольством в сети поделился корреспондент Дмитрий Занин, который отметил, что футболистов встречали так, как будто прилетел президент США Джо Байден.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Занин (@zanindima)

Журналисты лишь криками привлекали внимание игроков, которые не хотели общаться с прессой.

За 20 минут до прилëта сборной России ожидающие бьются над интригой - пойдут ли футболисты через VIP-зал вдали от глаз прохожих или всё-таки через единый зелёный коридор для всех. Полиция и Росгвардия сконцентрировались у выхода для VIPов. pic.twitter.com/524lh50PaH — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

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