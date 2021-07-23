Российский канал не показал выход украинцев на параде спортсменов в Токио, уйдя на рекламу

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио состоялся традиционный парад спортсменов. Когда сборная Украины готовилась выйти на стадион, российский Первый канал ушел на рекламу. Об этом сообщает "Чемпионат".

Первый канал не стал показывать по ТВ выход "Желто-синих", а вместо шествия украинских спортсменов включил рекламу. После того, как наши "олимпийцы" прошли, канал вернул эфир с Токио. Примечательно, что в приложении Первого канала трансляцию церемонии открытия не прерывали и показали все действие, включая парад украинских атлетов.

К слову, украинский канал UA:Перший на своем сайте не прерывал трансляцию, когда в эфир попала сборная ОКР (Олимпийского комитета России). Отметим, россияне на два года потеряли возможность выступать под национальным флагом на крупных соревнованиях по решению CAS в деле о допинге.

Игры официально стартуют в пятницу, 23 июля, и продлятся до 8 августа. "Телеграф" ведет текстовый онлайн церемонии открытия Игр в Японии. Следить за ходом медальных соревнований можно в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские чиновники начали истерию после того, как МОК вернул карту Украины с Крымом на официальный сайт Олимпиады, извинившись за свою оплошность.