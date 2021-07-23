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Российский канал не показал выход украинцев на параде спортсменов в Токио, уйдя на рекламу

Российский канал не показал выход украинцев на параде спортсменов в Токио, уйдя на рекламу
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио состоялся традиционный парад спортсменов. Когда сборная Украины готовилась выйти на стадион, российский Первый канал ушел на рекламу. Об этом сообщает "Чемпионат".

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Первый канал не стал показывать по ТВ выход "Желто-синих", а вместо шествия украинских спортсменов включил рекламу. После того, как наши "олимпийцы" прошли, канал вернул эфир с Токио. Примечательно, что в приложении Первого канала трансляцию церемонии открытия не прерывали и показали все действие, включая парад украинских атлетов. 

К слову, украинский канал UA:Перший на своем сайте не прерывал трансляцию, когда в эфир попала сборная ОКР (Олимпийского комитета России). Отметим, россияне на два года потеряли возможность выступать под национальным флагом на крупных соревнованиях по решению CAS в деле о допинге

Игры официально стартуют в пятницу, 23 июля, и продлятся до 8 августа. "Телеграф" ведет текстовый онлайн церемонии открытия Игр в Японии. Следить за ходом медальных  соревнований можно в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские чиновники начали истерию после того, как МОК вернул карту Украины с Крымом на официальный сайт Олимпиады, извинившись за свою оплошность.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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