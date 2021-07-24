Украинец Коростылев оказался в шаге от медали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин. Победу одержал иранец Джавад Форугхи, второе место досталось сербу Дамиру Микецу, а "бронза" - китайцу Пан Вэя. Четвертый результат показал украинец Павел Коростылев, который провалил свою последнюю попытку и выбыл.

Отметим, Павел Коростылев попал в финал соревнований с 4-м результатом, а еще один украинец Олег Омельчук стал лишь 18-м и не оказался среди претендентов на медали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Олимпиаде в Токио среди пулевых стрелков был разыгран первый комплект наград. Золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала китаянка Цянь Ян.

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Напомним, Игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Накануне состоялась помпезная церемония открытия Игр. Украину на Олимпиаде представят 157 атлетов, которые будут бороться за медали в 25 видах спорта.