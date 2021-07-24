Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград
На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград
Китаянка с олимпийским рекордом выиграла соревнования по тяжелой атлетике
Китаянка с олимпийским рекордом выиграла соревнования по тяжелой атлетике
Прыгун с шестом сломал передние зубы на Олимпиаде в Токио (видео)
Прыгун с шестом сломал передние зубы на Олимпиаде в Токио (видео)
"Крым - это Украина": "Таврия" представила новую форму с надписью на футболке (фото)
"Крым - это Украина": "Таврия" представила новую форму с надписью на футболке (фото)

Украинец Коростылев оказался в шаге от медали на Олимпиаде

Украинец Коростылев оказался в шаге от медали на Олимпиаде
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter OrangeAngel13

На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин. Победу одержал иранец Джавад Форугхи,  второе место досталось сербу Дамиру Микецу, а "бронза" - китайцу Пан Вэя. Четвертый результат показал украинец Павел Коростылев, который провалил свою последнюю попытку и выбыл.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Отметим, Павел Коростылев попал в финал соревнований с 4-м результатом, а еще один украинец Олег Омельчук стал лишь 18-м и не оказался среди претендентов на медали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Олимпиаде в Токио среди пулевых стрелков был разыгран первый комплект наград. Золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с  расстояния 10 метров завоевала китаянка Цянь Ян.

Следить за ходом первого игрового дня Олимпиады-2020 можно у нас на сайте. Все главные новости Игра в Токио доступны в нашем онлайне.

Напомним, Игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Накануне состоялась помпезная церемония открытия Игр. Украину на Олимпиаде представят 157 атлетов, которые будут бороться за медали в 25 видах спорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 300

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Павел Коростылев, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград
02 Олимпиада: онлайн-трансляция 1-го игрового дня
03 "Динамо" подписало нападающего сборной Венесуэлы (видео)
04 Первый матч чемпионата Украины 2021/22 завершился вничью (видео)
05 Прыгун с шестом сломал передние зубы на Олимпиаде в Токио (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь