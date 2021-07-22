Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио

В пятницу, 23 июля, в Токио помпезной церемонией открытия стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Мероприятие состоится на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио. "Телеграф" в этой статье проведет онлайн-трансляцию шоу, которое начнется в 13:50 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио

(начало в 13:50)

Ожидается, что церемония будет состоять их нескольких частей. В официальной части на стадионе выступит император Японии Нарухито, а во время шоу-программы японцы покажут историю своей страны, после чего будет зажжен олимпийский огонь.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть церемонию открытия Игр в Токио в прямом эфире в Украине.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако МОК и власти страны из-за пандемии коронавируса пошли на беспрецедентное решение о переносе соревнований. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Украины представлена на главном спортивном шоу мира 158 спортсменами, которые будут бороться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.