Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр

В пятницу, 23 июля, в Токио официально стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Традиционно накануне старта соревнований состоится в масштабная церемония открытия.

В прямом эфире в Украине трансляцию мероприятия покажет телеканал "UA:Перший", начало эфира в 13:50 по киевскому времени. Церемония пройдет на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио, который был построен за 1,5 млрд долларов на месте старой арены.

Примечательно, что из-за пандемии коронавируса обычные болельщики не смогут посетить церемонию открытия Игр. Отмечается, что на стадион пустят только официальные лица, дипломатов, представителей спонсоров и МОК. Всего вживую с трибун за шоу будут наблюдать 10 тысяч человек, а в самой церемонии примут участие и спортсмены. Ожидается, что более 11 тысяч атлетов из 206 стран мира поучаствуют в традиционном параде.

Шоу будет разделено на несколько частей. В частности, на церемонии открытия летних Игр в Токио выступит 126-й император Японии Нарухито. После официальной части зрителей ждет яркое шоу об истории Страны восходящего солнца, поднятие олимпийского флага и зажжение олимпийского огня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соревнования гребцов в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц.