Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Стали известны потенциальные соперники "Ворсклы" и "Колоса" в квалификации Лиги конференций
Стали известны потенциальные соперники "Ворсклы" и "Колоса" в квалификации Лиги конференций
Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22
Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22
Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне
Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне
Свитолина показала свое утро невесты (фото)
Свитолина показала свое утро невесты (фото)

Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр

Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В пятницу, 23 июля, в Токио официально стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Традиционно накануне старта соревнований состоится в масштабная церемония открытия.

Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)

В прямом эфире в Украине трансляцию мероприятия покажет телеканал "UA:Перший", начало эфира в 13:50 по киевскому времени. Церемония пройдет на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио, который был построен за 1,5 млрд долларов на месте старой арены.

Примечательно, что из-за пандемии коронавируса обычные болельщики не смогут посетить церемонию открытия Игр. Отмечается, что на стадион пустят только официальные лица, дипломатов, представителей спонсоров и МОК. Всего вживую с трибун за шоу будут наблюдать 10 тысяч человек, а в самой церемонии примут участие и спортсмены. Ожидается, что более 11 тысяч атлетов из 206 стран мира поучаствуют в традиционном параде.

Шоу будет разделено на несколько частей. В частности, на церемонии открытия летних Игр в Токио выступит 126-й император Японии Нарухито. После официальной части зрителей ждет яркое шоу об истории Страны восходящего солнца, поднятие олимпийского флага и зажжение олимпийского огня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соревнования гребцов в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 243

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)
02 Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)
03 Львовский "Рух" вынужден будет играть "домашние" матчи в Киеве
04 "Шахтер" узнал имя первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
05 "Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь