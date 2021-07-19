Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Организаторам Олимпийских игр в Токио пришлось столкнуться с неожиданной проблемой на водной трассе для гребцов. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, единственную водную трассу международного класса для гребцов в Японии внезапно атаковали устрицы. За неделю до старта Олимпиады чиновники обнаружили, что поплавки на "трассе" стали тонуть, а причиной этого стало нашествие устриц. В итоге организатором пришлось прибегнуть к помощи водолазов, а некоторые участки сети поплавков пришлось вытаскивать на берег и ремонтировать там. Бедствие обошлось японцам в $ 1,28 млн, а всего было выловлено 14 тонн устриц.

Источник отмечает, что бюджет гребной трассы после окончания игр составит около 1,5 млн долларов в год, и чиновникам придется поломать голову, чтобы сохранять трассу на плаву.

Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Сборная Украины на летней Олимпиаде будет представлена 158 спортсменами в 25 видах спорта. С полным списком украинских атлетов, которые будут соревноваться в Японии, можно ознакомиться у нас на сайте.