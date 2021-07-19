Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан показал своим подписчикам, как на деле обстоят дела с антисекс-кроватями на Олимпиаде в Токио.

Власти Токио в связи с пандемией коронавируса создали для олимпийцев специальные кровати из картона, на которых спортсмены, якобы не смогут заниматься сексом из-за хрупкости конструкции. Сделано это было для того, чтобы минимизировать контакты между атлетами. Однако гимнаст Маккленахан развенчал миф о хрупкости такой кровати. На своей страничке в twitter Рис показал, как успешно использовал свою кровать как батут.

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!" -поведал спортсмен, прыгая на кровати.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Украину на главном спортивном форуме будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.

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