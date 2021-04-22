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На Олимпийских играх запретили преклонять колено в поддержку BLM

На Олимпийских играх запретили преклонять колено в поддержку BLM
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) во время проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает Reuters.

Главе оргкомитета Олимпиады в Токио высказывание о женщинах стоило карьеры

По информации источника, МОК решил не делать исключения для активистов BLM, и спортсмены, решившие преклонить колено на Играх будут наказаны. Данное решение было принято 21 апреля на исполкоме организации, которая руководствовалась 50 правилом Олимпийской Хартии. Согласно нему "никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках".

В МОК считают, что спортсмены должны сосредоточиться лишь на своих выступлениях. 

"Телеграф" напоминает, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Северная Корея отказалась отправлять атлетов на Олимпиаду.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, МОК, Токио-2020.
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