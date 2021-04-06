КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх

Северная Корея отказалась посылать спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает reuters.

По информации источника, во вторник 6 апреля, Министерство спорта КНДР озвучило данное решение, которое было принято еще в марте на заседании Олимпийского комитета КНДР и министра спорта страны Ким Ир Гука. Северная Корея отказалась отправлять своих спортсменов в Японию, опасаясь за их здоровье в условиях глобальной пандемии коронавируса.

Примечательно, что в самой КНДР официально не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом. Добавим, что Северная Корея уже пропускала Игры, но по политическим мотивам. Так в 1988 году страна бойкотировал Олимпиаду в Сеуле.

"Телеграф" напоминает, что в связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, однако на нее не будут допущены иностранные зрители.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские саблистки сенсационно не квалифицировались на Игры в Японии.