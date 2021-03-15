Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры

Кубок мира в Будапеште (Венгрия) поставил точку в отборе саблистов и саблисток (по рейтингу) на на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

"Восьмое место заняла в командном первенстве наша женская четверка, которая выступала в составе серебряного образца Олимпиады в Рио-2016, а именно Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкой. Украинские саблистки начали турнир с победы в 1/8 финала над Испанией - 45:33, после чего уступили сборной Кореи во главе с бронзовой медалисткой личных соревнований в Будапеште Юн Чжи Су - 36:45. В турнире за 5-8 места наша команда, дав отдохнуть своему лидеру Харлан, проиграла России - 41:45 и Венгрии - 38:45", - говорится в сообщении.

В командном первенстве украинский мужской квартет в составе Алексея Стаценко, Юрия Козла, Богдана Платонова и Василия Гумена, для которого это был дебютный выступление на этапах Кубка мира, остановился на 16-м месте.

"Украинские саблисты начали борьбу в 1/16 с уверенной победы над Колумбией - 45:31. После чего дали достойный бой бронзовым призерам последнего чемпионата мира итальянцам - 38:45. В следующих встречах наша команда уступила Грузии - 42:45, Испании - 27:45 и хозяевам следующей Олимпиады японцам - 39:45", - отметили в федерации.

В НФФУ напомнили, что по правилам к олимпийскому турниру допускается 8 команд. Первая четверка в мировом рейтинге, плюс по одному лучшему представителю от каждого континента, при условии, что они входят в Топ-16.

Как следствие, отмечают в Федерации, на Играх в женских соревнованиях по фехтованию на саблях Украина будет представлена одной Ольгой Харлан, которая гарантировала себе билет в Токио благодаря высокой позиции в личном рейтинге FIE.

"Касательно мужской сабли, то Украина может рассчитывать на получение одной индивидуальной лицензии на зональном отборе, к которому допускается по одному представителю от каждой страны, которая не отобралась на Олимпиаду по рейтингу (лично или в команде). Турнир запланирован на 24-25 апреля в Мадриде (Испания)", - добавили в НФФУ.

Летние Олимпийские игры 2020 —

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 были перенесены на год и, как ожидается, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.