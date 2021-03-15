Скачать
Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
"Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
Роналду оформил хет-трик в Серии А (видео)
Роналду оформил хет-трик в Серии А (видео)
Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)
Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)

Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры

Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Оlympicchannel

Кубок мира в Будапеште (Венгрия) поставил точку в отборе саблистов и саблисток (по рейтингу) на на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

"Восьмое место заняла в командном первенстве наша женская четверка, которая выступала в составе серебряного образца Олимпиады в Рио-2016, а именно Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкой. Украинские саблистки начали турнир с победы в 1/8 финала над Испанией - 45:33, после чего уступили сборной Кореи во главе с бронзовой медалисткой личных соревнований в Будапеште Юн Чжи Су - 36:45. В турнире за 5-8 места наша команда, дав отдохнуть своему лидеру Харлан, проиграла России - 41:45 и Венгрии - 38:45", - говорится в сообщении.

В командном первенстве украинский мужской квартет в составе Алексея Стаценко, Юрия Козла, Богдана Платонова и Василия Гумена, для которого это был дебютный выступление на этапах Кубка мира, остановился на 16-м месте.

"Украинские саблисты начали борьбу в 1/16 с уверенной победы над Колумбией - 45:31. После чего дали достойный бой бронзовым призерам последнего чемпионата мира итальянцам - 38:45. В следующих встречах наша команда уступила Грузии - 42:45, Испании - 27:45 и хозяевам следующей Олимпиады японцам - 39:45", - отметили в федерации.

В НФФУ напомнили, что по правилам к олимпийскому турниру допускается 8 команд. Первая четверка в мировом рейтинге, плюс по одному лучшему представителю от каждого континента, при условии, что они входят в Топ-16.

Как следствие, отмечают в Федерации, на Играх в женских соревнованиях по фехтованию на саблях Украина будет представлена одной Ольгой Харлан, которая гарантировала себе билет в Токио благодаря высокой позиции в личном рейтинге FIE.

"Касательно мужской сабли, то Украина может рассчитывать на получение одной индивидуальной лицензии на зональном отборе, к которому допускается по одному представителю от каждой страны, которая не отобралась на Олимпиаду по рейтингу (лично или в команде). Турнир запланирован на 24-25 апреля в Мадриде (Испания)", - добавили в НФФУ.

Летние Олимпийские игры 2020 —

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 были перенесены на год и, как ожидается, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 124

Все по теме:

Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, Фехтование, Ольга Харлан, Сборная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
02 Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)
03 "Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
04 Роналду оформил хет-трик в Серии А (видео)
05 Два стандарта - два гола: обзор матча "Александрия" - "Олимпик" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь