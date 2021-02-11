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Главе оргкомитета Олимпиады в Токио высказывание о женщинах стоило карьеры

Главе оргкомитета Олимпиады в Токио высказывание о женщинах стоило карьеры
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм tokyo2020

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 Йоширо Мори подал в отставку после того, как его высказывания о женщинах на прошлой неделе спровоцировали скандал в Японии и за ее пределами. Об этом сообщает CNN.

Ио информации источника, на закрытом заседании попечительского совета Олимпиады в Токио Мори позволил себе несколько комментариев касательно работы с женщинами после предложения об увеличении их числа в оргкомитете. Так, по его мнению, женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Кроме того, он подчеркнул, что они соперничают друг с другом на заседаниях, что также затягивает процесс. На данный момент в оргкомитете Игр состоят 24 членов, семь из которых - женщины.

"Если вы хотите увеличить число женщин, то придется внедрять временные ограничения на их выступления", - приводит слова Мори CNN.

После этих слов в Японии разразился большой скандал и после некоторого времени Йоширо, который ранее был премьер-министром Японии, под давлением общественности, а также спонсоров Олимпиады подал в отставку. 

"Телеграф" напоминает, Игры в Токио были перенесены с 2020 года на лето 2021 года из-за глобальной пандемии коронавируса. По состоянию на 11 февраля в Японии зафиксировано 410 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6722 из которых стали летальными. Начало Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля 2021 года.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Токио-2020, Йоширо Мори.
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