Главе оргкомитета Олимпиады в Токио высказывание о женщинах стоило карьеры

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 Йоширо Мори подал в отставку после того, как его высказывания о женщинах на прошлой неделе спровоцировали скандал в Японии и за ее пределами. Об этом сообщает CNN.

Ио информации источника, на закрытом заседании попечительского совета Олимпиады в Токио Мори позволил себе несколько комментариев касательно работы с женщинами после предложения об увеличении их числа в оргкомитете. Так, по его мнению, женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Кроме того, он подчеркнул, что они соперничают друг с другом на заседаниях, что также затягивает процесс. На данный момент в оргкомитете Игр состоят 24 членов, семь из которых - женщины.

"Если вы хотите увеличить число женщин, то придется внедрять временные ограничения на их выступления", - приводит слова Мори CNN.

После этих слов в Японии разразился большой скандал и после некоторого времени Йоширо, который ранее был премьер-министром Японии, под давлением общественности, а также спонсоров Олимпиады подал в отставку.

