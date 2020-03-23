Официально: Олимпиада-2020 перенесена

Новости спорта:Решение о переносе Олимпийских игр-2020 принято.

МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

Ранее сообщалось, что Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.

Также сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступая в парламенте заявил о намерении перенести дату проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19.