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Официально: Олимпиада-2020 перенесена

Официально: Олимпиада-2020 перенесена
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости спорта:Решение о переносе Олимпийских игр-2020 принято.

МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

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Ранее сообщалось, что Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.

Также сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступая в парламенте заявил о намерении перенести дату проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Олимпийские игры, Япония, Токио, Олимпиада, Олимпиада-2020, Covid-19, Олимпийские игры 2020 года, Дик Паунд.
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