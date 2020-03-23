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В Японии заговорили о возможном переносе Олимпиады-2020

В Японии заговорили о возможном переносе Олимпиады-2020
08:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Дата проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио может быть изменена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступая в парламенте, передает The Japan Times.

По словам Абэ, такой вариант событий возможен в том случае, если проведение игр "в полном формате" окажется невозможным.

"Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах", - сказал премьер Японии.

Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет

Предварительно, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио даже не рассматривается. Окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.

В связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия в связи с пандемией коронавируса праздник в Афинах прошел без гостей, зрителей и большого количества журналистов.

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Все по теме:

Япония, Токио, Олимпиада, Синдзо Абэ, Covid-19, Олимпийские игры 2020 года.
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