Президент МОК: О перенесении Олимпиады пока речь не идет

Новости спорта:Президент МОК Томас Бах рассказал, что организация рассматривает различные сценарии развития событий.

Президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса пока на повестке дня не стоит.

По его словам, для принятия окончательного решения еще есть достаточно времени, сообщает The New York Times.

"Мы затронуты этим кризисом, как и все остальные, обеспокоены этим. Отмена Олимпиады в Токио не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Вместе с тем, не знаем, какой будет ситуация. Конечно, рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других профессиональных лиг в том, что у нас есть четыре с половиной месяца... Никто сегодня не может сказать вам, что произойдет завтра, что будет через месяц", - сказал руководитель МОК.

Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.