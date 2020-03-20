Скачать
Пятница, 20.03.2020
В Примере готовятся играть каждые два дня
В Примере готовятся играть каждые два дня
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Майки Гарсия: Ломаченко победит Лопеса решением судей
Майки Гарсия: Ломаченко победит Лопеса решением судей
УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд
УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд

Президент МОК: О перенесении Олимпиады пока речь не идет

Президент МОК: О перенесении Олимпиады пока речь не идет
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Президент МОК Томас Бах рассказал, что организация рассматривает различные сценарии развития событий.

Президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса пока на повестке дня не стоит.

По его словам, для принятия окончательного решения еще есть достаточно времени, сообщает The New York Times.

"Мы затронуты этим кризисом, как и все остальные, обеспокоены этим. Отмена Олимпиады в Токио не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Вместе с тем, не знаем, какой будет ситуация. Конечно, рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других профессиональных лиг в том, что у нас есть четыре с половиной месяца... Никто сегодня не может сказать вам, что произойдет завтра, что будет через месяц", - сказал руководитель МОК.

УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд

Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Коронавирус, Олимпийские игры-2020, Томас Бах, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянский бегун рассказал о своих симптомах коронавируса
02 Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
03 Промоутер: Тайсон Фьюри - великий образец разоблачения слабостей
04 "Все это фейк": Футболист Алиев усомнился в коронавирусе (Видео)
05 Шахтер вошел в Топ-100 клубов по суммарной стоимости футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь