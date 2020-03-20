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УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд

УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Новые даты соревнований объявят позднее.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций отложил финальную стадию чемпионата Европы-2020 среди девичьих сборных WU17.

Новые даты соревнований, которые должны были пройти в мае в Швеции, объявят позже после тщательного анализа возможных вариантов, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что в элит-раунде квалификации Евро-2020 (WU17), который также был перенесен, выступать и девичья сборная Украины, которую возглавляет Сергей Сапронов.

Ранее сообщалось, что в Примере готовятся играть каждые два дня.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Евро-2020 WU17.
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