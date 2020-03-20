УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд

В связи с ситуацией с распространением коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций отложил финальную стадию чемпионата Европы-2020 среди девичьих сборных WU17.
Новые даты соревнований, которые должны были пройти в мае в Швеции, объявят позже после тщательного анализа возможных вариантов, сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, что в элит-раунде квалификации Евро-2020 (WU17), который также был перенесен, выступать и девичья сборная Украины, которую возглавляет Сергей Сапронов.
Ранее сообщалось, что в Примере готовятся играть каждые два дня.