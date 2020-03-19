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Олимпийский огонь отправляется в Японию (Фото, Видео)

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Олимпийский огонь отправляется в Японию (Фото, Видео)
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Церемония передачи олимпийского огня организаторам летних Игр-2020 прошла на Панафинейском стадионе, где в 1896 году состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры.

В связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия в связи с пандемией коронавируса праздник в Афинах прошел без гостей, зрителей и большого количества журналистов, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр-2020.

Греческие спортсмены Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис зажгли огонь на специальном алтаре. Президент Олимпийского комитета Греции, член МОК Спирос Капралос выступил с приветствием, а председатель оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори направил видеообращение.

Затем Спирос Капралос получил Олимпийский огонь от "главной жрицы", роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу, и передал его представительнице оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте, которая работает в структурах ЮНИСЕФ в Греции.

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Огонь XXXII летних Олимпийских игр будет доставлен в Японию в специально изготовленной по этому случаю шахтерской лампе.

Эстафета в Японии стартует 26 марта и пройдет по территории 858 городов и деревень. Огонь Игр был зажжен 12 марта в Олимпии. В 2018 году Международный олимпийский комитет пошел навстречу оргкомитету "Токио-2020" и позволил зажечь олимпийский огонь не за сто дней до старта Игр, как это принято, а заранее, чтобы приурочить его к дате трагического землетрясения 2011 года.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. 

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Греция, Олимпийские игры, Афины, Олимпийские игры-2020, Токио-2020.
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