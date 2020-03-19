FISA отрапортовала о невозможности поведения олимпийской квалификации в гребле

Новости спорта:Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает перекраивать систему спортивных соревнований.

Международная федерация гребного спорта (FISA) заявила, что отмененные регаты, в том числе Люцернская регата (17-19 мая), сделали невозможными при календаре 2020 года провести отбор на Олимпийские игры-2020, сообщает официальный сайт FISA.

В частности, отменены и не будут перенесены финальная олимпийская квалификационная регата в Люцерне, континентальные олимпийские квалификационные регаты, третий этап Кубка мира по гребному спорту в Люцерне.

Квалификация на Олимпийские игры-2020 в Токио с использованием запланированных выше регат больше невозможна.

В настоящее время FISA находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) с целью подготовки предложений относительно изменений в соответствующих системах квалификаций.

В ближайшее время будет опубликована дополнительная информация об этих событиях.

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