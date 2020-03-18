Скачать
Среда, 18.03.2020
Умер экс-чемпион мира в двух весах Роджер Мейвезер
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Шевченко: Спорт должен отойти в сторону, когда на кону человеческая жизнь
Шевченко отреагировал на перенос Евро-2020
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться

Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта:Запрет на проведение футбольных матчей в Великобритании грозит отменить и вечера бокса.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, а также бой Александра Усика и Дерека Чисоры могут отменить из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

"Энтони требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне.

Конечно, решение АПЛ сыграет важную роль. В планах - утвердить новые даты. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут отложить.

В теории бой Энтони может пройти в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня", - сказал Хирн.

Бой Усик - Чисора под угрозой срыва/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)

Уже перенесены ближайшие бои компании: 

Напомним, бой Джошуа - Пулев запланирован на 20 июня на лондонском стадионе "Тоттенхэм", а бой Усик - Чисора - на 23 мая на лондонской арене О2. 

Ранее Усик и Чисора провели совместную пресс-конференцию, на которой боксеры провели первую дуэль взглядов:

Обращение Эдди Хирна из-за переноса боев некоторых вечеров бокса:

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Футбол, АПЛ, Джошуа, Новости футбола, Новости бокса, Александр Усик, Джошуа - Пулев, Усик - Чисора, Кубркт Пулев, Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
02 Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
03 Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах
04 Донецкий Шахтер повесил ценник на Михаила Мудрика, которым интересуются Аталанта и Рома
05 Карпаты решили приостановить тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь