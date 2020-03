Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, а также бой Александра Усика и Дерека Чисоры могут отменить из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

"Энтони требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне.

Конечно, решение АПЛ сыграет важную роль. В планах - утвердить новые даты. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут отложить.

В теории бой Энтони может пройти в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня", - сказал Хирн.

Бой Усик - Чисора под угрозой срыва/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Уже перенесены ближайшие бои компании:

Напомним, бой Джошуа - Пулев запланирован на 20 июня на лондонском стадионе "Тоттенхэм", а бой Усик - Чисора - на 23 мая на лондонской арене О2.

Ранее Усик и Чисора провели совместную пресс-конференцию, на которой боксеры провели первую дуэль взглядов:

Обращение Эдди Хирна из-за переноса боев некоторых вечеров бокса:

