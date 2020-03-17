Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)

Новости спорта:Александр Усик призвал людей ходить в церковь.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мнением об участии в религиозных обрядах во время пандемии коронавируса.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное.

Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь. И тогда будет все хорошо.

Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить.

Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет.

Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу", – сказал Усик.

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