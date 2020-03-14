Менеджер Чисоры рассказал, почему его подопечный победит Усика

Менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй прокомментировал предстоящий бой британца с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).
«Чисора не будет пытаться перебоксировать Усика. Он потащит его в рубку с самого начала боя.
Усик достаточно смелый, чтобы не использовать работу ног. Он считает себя намного лучше Чисоры.
Но в ринге он будет иметь дело с абсолютно другим Дереком. Иногда габариты, смелость и желание могут победить навыки.
Я не думаю, что Усик испытывал столь жесткий бой когда-либо. Мы собираемся устроить громкий апсет», – сказал Хэй.
Бой Усик – Чисора запланирован на 23 мая.