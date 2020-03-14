Менеджер Чисоры рассказал, почему его подопечный победит Усика

Новости спорта:Хэй считает, что у Усика еще не было столь сильных оппонентов.

Менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй прокомментировал предстоящий бой британца с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

«Чисора не будет пытаться перебоксировать Усика. Он потащит его в рубку с самого начала боя.

Усик достаточно смелый, чтобы не использовать работу ног. Он считает себя намного лучше Чисоры.

Но в ринге он будет иметь дело с абсолютно другим Дереком. Иногда габариты, смелость и желание могут победить навыки.

Я не думаю, что Усик испытывал столь жесткий бой когда-либо. Мы собираемся устроить громкий апсет», – сказал Хэй.

Бой Усик – Чисора запланирован на 23 мая.