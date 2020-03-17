Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта

Новости спорта:Британский боксер Дэвид Хэй составил свой "ТОП" из представителей хэвивейта.

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал пятерку лучших супертяжеловесов мира. Цитирует Дэвида портал Sky Sports.

"Пятый номер – Александр Усик, поскольку он был намного лучше, чем все остальные бойцы первого тяжелого веса. Такой уровень позволяет получить место в рейтинге супертяжей. Усик поднялся в весе в качестве абсолютного чемпиона мира. Конечно, он входит в топ-5. Это вполне естественно. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательный претендентом на титул в хэвивейте. Он очень хорош.

Кто четвертый? На это место наверняка претендуют Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Мы все выясним 2 мая. Я думаю, что Уайт победит нокаутом. Это идеальный бой для него. Поветкин будет стоять прямо перед лицом Уайта, однако все, кто так делает, поймут, что Диллиан – мощный боец.

Третий номер – Деонтей Уайлдер. Может, это слишком высоко для него, а, возможно, и нет. Вероятно, его реванш с Фьюри был таким же, как первый поединок Энтони Джошуа с Энди Руисом. Это произошло, но нельзя списывать Уайлдера со счетов. Он побеждал хороших бойцов вроде Луиса Ортиса.

Второй номер очень близок к первому. Это Энтони Джошуа. Он оказался на данной позиции из-за пятна на его рекорде. Это единственная причина. Джошуа проиграл только Энди Руису, но исправился в реванше.

Первый номер – Тайсон Фьюри!».