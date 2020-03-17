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Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта

Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
13:56 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Британский боксер Дэвид Хэй составил свой "ТОП" из представителей хэвивейта.

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал пятерку лучших супертяжеловесов мира. Цитирует Дэвида портал Sky Sports.

"Пятый номер Александр Усик, поскольку он был намного лучше, чем все остальные бойцы первого тяжелого веса. Такой уровень позволяет получить место в рейтинге супертяжей. Усик поднялся в весе в качестве абсолютного чемпиона мира. Конечно, он входит в топ-5. Это вполне естественно. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательный претендентом на титул в хэвивейте. Он очень хорош.

Кто четвертый? На это место наверняка претендуют Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Мы все выясним 2 мая. Я думаю, что Уайт победит нокаутом. Это идеальный бой для него. Поветкин будет стоять прямо перед лицом Уайта, однако все, кто так делает, поймут, что Диллиан – мощный боец.

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Третий номерДеонтей Уайлдер. Может, это слишком высоко для него, а, возможно, и нет. Вероятно, его реванш с Фьюри был таким же, как первый поединок Энтони Джошуа с Энди Руисом. Это произошло, но нельзя списывать Уайлдера со счетов. Он побеждал хороших бойцов вроде Луиса Ортиса.

Второй номер очень близок к первому. Это Энтони Джошуа. Он оказался на данной позиции из-за пятна на его рекорде. Это единственная причина. Джошуа проиграл только Энди Руису, но исправился в реванше.

Первый номер Тайсон Фьюри!».

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Дэвид Хэй.
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