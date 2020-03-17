Олимпиада-2020: Николай Буценко завоевал первую боксерскую лицензию игры в Токио

Новости спорта:Украинский боксер Николай Буценко квалифицировался на Олимпиаду в Токио.

Боксер Николай Буценко завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Украинец выступает в весовой категории до 57 килограмм.

В 1/8 финала Европейского лицензионного турнира в Лондоне Буценко единогласным решением судей победил Артура Базеяна из Армении.

Это первая лицензия в боксе на Олимпиаду-2020 для сборной Украины. В лицензионном турнире выступят 13 представителей Украины (8 мужчин и 5 женщин).

Как Буценко завоевал лицензию:

Напомним, что по завершению третьего соревновательного дня лицензионный турнир в Лондоне приостановлен из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения соревнований будут объявлена позже.