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Пятница, 13.03.2020

Усик - Чисора: полное видео первой пресс-конференции

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора после пресс-конференции провели первую дуэль взглядов перед боем, который состоится 23 мая. Поединок между боксерами пройдет в Лондоне на "О2 Арене" во время вечера бокса, который будет транслироваться DAZN и Sky Sports.
Укринформ
Фото: Твиттер
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