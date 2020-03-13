Усик - Чисора: полное видео первой пресс-конференции

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора после пресс-конференции провели первую дуэль взглядов перед боем, который состоится 23 мая. Поединок между боксерами пройдет в Лондоне на "О2 Арене" во время вечера бокса, который будет транслироваться DAZN и Sky Sports.