Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником Дереком Чисорой.

Сегодня, 13 марта, в Лондоне (Великобритания) прошла первая пресс-конференция между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

После общения с журналистами оба бойца провели традиционную дуэль взглядов. Оба боксера хладнокровно "выжигали" друг друга, однако первым начал показывать жесты именно британец. Затем Александр сделал селфи с Дереком, а после церемонии побрызгал всех антисептиком.

Видео дуэли взглядов:

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2. Ранее Чисора пообещал взять реванш за Тони Белью.