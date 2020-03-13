Скачать
Пятница, 13.03.2020
Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала

Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)

Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником Дереком Чисорой.

Сегодня, 13 марта, в Лондоне (Великобритания) прошла первая пресс-конференция между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

После общения с журналистами оба бойца провели традиционную дуэль взглядов. Оба боксера хладнокровно "выжигали" друг друга, однако первым начал показывать жесты именно британец. Затем Александр сделал селфи с Дереком, а после церемонии побрызгал всех антисептиком.

Видео дуэли взглядов:

Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2. Ранее Чисора пообещал взять реванш за Тони Белью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, WBO, Новости бокса, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора, Усик - Чисора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
02 Усик обратился к Чисоре
03 Шахтеру и Вольфсбургу покорилось уникальное "достижение" в ЛЕ
04 Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
05 "Реванш за друга": Чисора пригрозил Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь