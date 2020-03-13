Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва

Новости спорта:Бой Майрис Бриедис - Юньер Дортикос может быть пересен.

Проведение финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом IBF в первом тяжелом весе Юньером Дортикосом и экс-чемпионом мира в этом весе Майрисом Бриедисом 21 марта в Риге оказалось под угрозой после того, как правительство Латвии ввело временный запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Организатор Суперсерии компания Comosa AG сообщила, что изучает ситуацию.

"Сегодня в четверг нам стало известно, что вследствие вспышки коронавируса правительство Латвии решило запретить проведение любых публичных мероприятий, шествий и пикетов с численностью участников более 200 человек на период с 13 марта по 14 апреля 2020 года".

"Мы оцениваем последствия этого решения для финала WBSS в первом тяжелом весе, назначенного на 21 марта, с местными властями и командами боксеров. В ближайшие дни мы сделаем дополнительное заявление".

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