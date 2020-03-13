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В США и Канаде отменяют вечера бокса из-за коронавируса

В США и Канаде отменяют вечера бокса из-за коронавируса
16:38 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Вчера в США и Канаде были отменены или отложены сразу несколько вечеров бокса, которые должны были состояться в марте этого года, из-за мер по препятствованию распространению коронавируса на территории стран.

Наиболее радикальное решение приняли власти американского штата Калифорния, которые отменили проведение большинства публичных мероприятий, и Спортивная комиссия штата запретила проведение всех вечеров бокса и ММА на территории штата до 31 марта. В период этого временного запрета Комиссия определится с дальнейшими шагами в отношении будущих спортивных мероприятий.

Это решение затронуло два шоу компании Golden Boy Promotions, которые должны были состояться 19 и 28 марта, а также шоу компании Thompson Boxing 14 марта и шоу компании 360 Boxing Promotions 29 марта. Все компании уже заявили о том, что проведение шоу отложено, и новые даты их проведения, а также перспективы проведения дальнейших вечеров бокса будут определены после консультаций с властями и представителями спортивных арен и телеканалов.

Компания Top Rank после консультаций с представителями Спортивной комиссии штата тоже отложила проведение двух своих боксерских шоу в Нью-Йорке, назначенных на 14 и 17 марта, указывая на то, что у них нет возможности своевременно проверить всех участников шоу и всех официальных лиц на наличие у них вируса. Ранее компания планировала провести эти вечера бокса без присутствия зрителей, но нехватка тестов на COVID-19 сделала невозможным и это из-за невозможности определить инфицированных и исключить их участие в шоу.

Компания Premier Boxing Champions тоже объявила о том, что вечер бокса 14 марта в штате Мэриленд отложен.

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В Канаде из-за угрозы распространения коронавируса были отменены три вечера бокса, который должны были пройти в Монреале. Одно из них, назначенное на 13 марта, было отменено уже после того, как боксеры прошли взвешивание, другое было назначено на 14 марта. Компания организатор Eye of the Tiger Management предлагала провести их без зрителей, но эта просьба была отклонена властями, и компания сообщила, что покупатели билетов смогут вернуть свои деньги. Третье отмененное шоу было назначено на 21 марта.

В итоге, как сообщает ESPN, на этой неделе в Северной Америке было отменено или отложено по крайней мере 15 вечеров бокса из-за вспышки коронавируса.

Компания Matchroom Эдди Хирна, у которой запланировано несколько крупных вечеров бокса на ближайшие месяцы в США и Великобритании, пока надеется провести их все, но их судьба зависит только от решений властей.

«Мы зависим от людей, которые действительно знают, что делать, — от правительства. Мы будем следовать их рекомендациям и решениям. В данный момент подготовка к проведению этих шоу идет полным ходом, но все может измениться в любой момент, возможно уже сегодня», — цитирует Хирна ESPN.

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США, Канада, Бокс, Новости бокса, Коронавирус.
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