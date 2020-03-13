Кличко рассказал о своем первом серьезном бонусе в боксе

Новости спорта:Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, как заработал свой первый гонорар в боксе.

Случилось это еще во времена выступления украинца за немецкий боксерский клуб Фленсбург. Об этом Владимир откровенно рассказал в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине.

"За мой первый сезон в Бундеслиге я должен был получать 1000 марок за каждый бой, и еще 500 марок за победу по очкам и столько же – за победу нокаутом. Для меня это были большие деньги. Очень большие. Но я хотел посмотреть, можно ли выторговать условия получше. "Что, если я выиграю все бои нокаутом?", - спросил я тогда на тот момент спонсора и руководителя клуба Фленсбурга Гаральда Ура. "Это у тебя никогда не получится", - ответил он. "Давайте сделаем так, - предложил я с улыбкой. – Если я выиграю у всех нокаутом, то получу дополнительный бонус в 10 000 марок". Гаральд посмотрел на меня с недоверием, но все-таки согласился, - пишет Владимир. - Он был уверен, что этого не случится. Точно также я был уверен, что справлюсь.

У нас были доверительные отношения, поэтому через неделю я снова подошел к нему. Он организовал мне квартиру на севере города. До тренировочного зала было пять километров. Гаральд думал, что я буду ходить пешком. А я хотел автомобиль. С дружелюбным выражением лица и сказал: "Гаральд, мне нужна машина". И он мне не отказал: через пару дней перед дверью стоял оранжево-красный "Рекорд". Я был настолько рад, что даже не обратил внимание, что это была старая машина его мамы.

Я не задумывался, были ли ко мне гораздо щедрее, чем к другим спортсменам, и относились ли ко мне по-другому. Когда через несколько лет я встретил Гаральда, который привел меня во Фленсбург и дал старт моей профессиональной карьере, он мне все объяснил. Гаральд понял, что я хочу сделать свой вклад в бокс, и хотел, чтобы инвестиции были оправданы. Кроме того, ему нравилось, что я не просил, а уверенно, с вызовом и по-дружески договаривался. Его также поразило то, что я требовал большего, чем было оговорено. Он, к слову, даже предлагал мне ежемесячный билет в Киев, чтобы я мог регулярно навещать семью.

К слову, я выиграл все 15 поединков нокаутом. Мы не зафиксировали наше соглашение относительно премии на бумаге, поэтому спонсор мог и отказаться. "Ну, - спросил я Гаральда. – Помнишь, о чем мы договаривались?". "Конечно, помню, - ответил он. – В жизни не могу представить, что это возможно. Но ты получишь свою премию".