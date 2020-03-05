Владимир Кличко подробно рассказал о своей роли в МОК

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, чем занимается в Международном олимпийском комитете.

Владимир Кличко рассказал о том, что консультирует Международный олимпийский комитет.

Об этом Кличко сообщил сайту Mixsport.

В связи с отстранением Международной ассоциации бокса (AIBA) контролем и организацией квалификационных боксерских турниров теперь занимается специальный комитет МОК, в состав которого и вошел олимпийский чемпион 1996 года Кличко.

"Рад, что МОК создал рабочую группу IOC Boxing Task, которая взяла на себя ответственность за проведение лицензионных турниров. Моя функция - консультирую IOC, помогаю своей экспертизой. У меня ее достаточно. Также мотивирую молодых боксеров, их тренеров и национальные федерации, чтобы они участвовали в квалификационных турнирах. Турниры проходят во всех уголках нашей планеты. Собираюсь поддерживать боксеров на соревнованиях как посол", - рассказал Кличко.

"Всегда считал, что самое главное, чтобы боксеры, которые мечтают выступить на Олимпиаде, не пострадали от всех этих разбирательств (с AIBA, - Прим.)", - добавил бывший боксер.