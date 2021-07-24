Япония взяла первое золото на Олимпиаде в Токио

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись решающие схватки дзюдоистов-мужчин в весовой категории до 60 кг.

Победу на турнире завоевал местный спортсмен Наохисо Такато, который в финале одолел представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Примечательно, что этот успех стал первым "золотым" для хозяйки Олимпиады на Играх-2020.

Бронзовые награды достались представителю Казахстана Елдосу Сметову и французу Луке Мхеидзе.

Отметим, в этой весовой категории довольно успешно выступил украинец Артем Лесюк, который добрался до четвертьфинала, где уступил французу Мхеидзе, а затем проиграл в утешительной схватке Торнике Цякадоеа из Нидерландов.

Напомним, в весовой категории до 48 кг украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль, победив в малом финале израильтянку Ширу Ришони. Эта медаль стала первой для Украины на Играх в Токио.

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