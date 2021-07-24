Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Как Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио (видео)
Как Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио (видео)
Сборная Кореи выиграла соревнования по стрельбе из лука в миксте на Олимпиаде-2020
Сборная Кореи выиграла соревнования по стрельбе из лука в миксте на Олимпиаде-2020
Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Олимпиады в групповой гонке, украинец Будяк - 56-й
Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Олимпиады в групповой гонке, украинец Будяк - 56-й

Япония взяла первое золото на Олимпиаде в Токио

Япония взяла первое золото на Олимпиаде в Токио
14:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter gregbeacham

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись решающие схватки дзюдоистов-мужчин в весовой категории до 60 кг.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Победу на турнире завоевал местный спортсмен Наохисо Такато, который в финале одолел представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Примечательно, что этот успех стал первым "золотым" для хозяйки Олимпиады на Играх-2020.

Бронзовые награды достались представителю Казахстана Елдосу Сметову и французу Луке Мхеидзе.

Отметим, в этой весовой категории довольно успешно выступил украинец Артем Лесюк, который добрался до четвертьфинала, где уступил французу Мхеидзе, а затем проиграл в утешительной схватке Торнике Цякадоеа из Нидерландов.

Напомним, в весовой категории до 48 кг украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль, победив в малом финале израильтянку Ширу Ришони. Эта медаль стала первой для Украины на Играх в Токио.

Следить за перипетиями первого игрового дня Олимпиады-2020 можно у нас на сайте. Все главные новости Игр в Токио доступны у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 133

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград
02 Олимпиада: онлайн-трансляция 1-го игрового дня
03 Президент украинского клуба рассказал, как переоделся в кочегара, чтобы провезти 2 млн долларов (видео)
04 Прыгун с шестом сломал передние зубы на Олимпиаде в Токио (видео)
05 "Динамо" подписало нападающего сборной Венесуэлы (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь