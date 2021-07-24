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Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Олимпиады в групповой гонке, украинец Будяк - 56-й

Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Олимпиады в групповой гонке, украинец Будяк - 56-й
12:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UCI_cycling

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио завершилась 234-километровая групповая велогонка.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Победителем заезда стал представитель Эквадора Ричард Карапас, который проехал дистанцию за 6 часов 5 минут и 26 секунд. Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, а третья позиция досталась словенцу Тадею Погачару.

Отметим, украинский велогонщик Анатолий Будяк стал 56-м с отставанием от чемпиона в 11 минут и 27 секунд.

Результаты групповой велогонки на Олимпиаде в Токио:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Играх в Токио были разыграны уже четыре комплекта медалей. В частности, в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин победу с олимпийским рекордом завоевала китаянка Чжихой ХоЕе соотечественница Цянь Ян стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А иранец Джавад Форугхи выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Сборная Южной Кореи триумфовала в стрельбе из лука в смешанных командных состязаниях.

Следить онлайн за ходом первого игрового дня на Олимпиаде-2020 можно у нас на сайте, а все главные новости Игр в Токио доступны в нашей онлайн-трансляции. Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и завершится 8 августа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Ричард Карапас.
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