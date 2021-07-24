Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Олимпиады в групповой гонке, украинец Будяк - 56-й

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио завершилась 234-километровая групповая велогонка.
Победителем заезда стал представитель Эквадора Ричард Карапас, который проехал дистанцию за 6 часов 5 минут и 26 секунд. Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, а третья позиция досталась словенцу Тадею Погачару.
Отметим, украинский велогонщик Анатолий Будяк стал 56-м с отставанием от чемпиона в 11 минут и 27 секунд.
Результаты групповой велогонки на Олимпиаде в Токио:
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Играх в Токио были разыграны уже четыре комплекта медалей. В частности, в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин победу с олимпийским рекордом завоевала китаянка Чжихой Хо. Ее соотечественница Цянь Ян стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А иранец Джавад Форугхи выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Сборная Южной Кореи триумфовала в стрельбе из лука в смешанных командных состязаниях.
Следить онлайн за ходом первого игрового дня на Олимпиаде-2020 можно у нас на сайте, а все главные новости Игр в Токио доступны в нашей онлайн-трансляции. Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и завершится 8 августа.