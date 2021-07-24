Сборная Кореи выиграла соревнования по стрельбе из лука в миксте на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио (Япония) завершились командные соревнования по стрельбе из лука в миксте.
Победителем олимпийского турнира стала команда Южной Кореи, представленная лучницей Ан Сан и лучником Ким Чже Доком. В финальной дуэли корейцы одолели команду Нидерландов со счетом 5:3. В малом финале за "бронзу" Мексика переиграла сборную Турции.
Результаты финального матча Южная Корея - Нидерланды:
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Олимпиаде в Токио были разыграны уже три комплекта наград. В тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин победу одержала китаянка Чжихой Хо. Ее соотечественница Цянь Ян одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А иранец Джавад Форугхи завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Следить за ходом 1-го соревновательного дня на Олимпиаде-2020 можно у нас на сайте. Все главные новости Игр в Токио доступны в нашей онлайн-трансляции.