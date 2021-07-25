Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр
Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр
Австрия взяла "золото" на Олимпиаде впервые с 2004 года
Австрия взяла "золото" на Олимпиаде впервые с 2004 года
Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг

Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
14:37 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио проходит турнир шпажистов. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место сражался против итальянца Андреа Сантарелли

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в поединке за третье место одержал Рейзлин! Итоговый счет - 15-12 в пользу украинца. Таким образом, 37-летний Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр!

Игорь Рейзлин в поединке за третье место Олимпиады дерется с итальянцем Андреа Сантарелли

Рейзлин в полуфинале олимпийского турнира уступил французу Ромену Каннону. Ранее украинец одолел швейцарцев Макса Хайнцера и Бенджамина Штефена, а также египтянина Мохамеда Эльсаеда. К слову, в этой дисциплине также выступали украинские фехтовальщики Роман Свичкарь и Богдан Никишин, которые проиграли еще на стадии 1/16 финала. 

В финале турнира француз Ромен Каннон проведет дуэль против венгерского шпажиста Гергея Шикоши.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в первый соревновательный день, 24 июля, на Олимпиаде в Токио добыла одну медаль. Дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весовой категории до 48 кг.

Следить за вторым игровым днем на ОИ в Японии можно в нашем онлайне. Все результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 191

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Шпага, Токио-2020, Игорь Рейзлин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
02 Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
03 На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
04 На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании
05 Китай вновь возглавил медальный зачет Олимпиады после победы в синхронных прыжках в воду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь