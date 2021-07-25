Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио проходит турнир шпажистов. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место сражался против итальянца Андреа Сантарелли.

Победу в поединке за третье место одержал Рейзлин! Итоговый счет - 15-12 в пользу украинца. Таким образом, 37-летний Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр!

Рейзлин в полуфинале олимпийского турнира уступил французу Ромену Каннону. Ранее украинец одолел швейцарцев Макса Хайнцера и Бенджамина Штефена, а также египтянина Мохамеда Эльсаеда. К слову, в этой дисциплине также выступали украинские фехтовальщики Роман Свичкарь и Богдан Никишин, которые проиграли еще на стадии 1/16 финала.

В финале турнира француз Ромен Каннон проведет дуэль против венгерского шпажиста Гергея Шикоши.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в первый соревновательный день, 24 июля, на Олимпиаде в Токио добыла одну медаль. Дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весовой категории до 48 кг.

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