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Олимпиада: онлайн-трансляция 2-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 2-го игрового дня
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоится второй соревновательный день, в рамках которого разыграют сразу 18 комплектов наград.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Соревнования начнутся поздней ночью (около 03:00 по Киеву ) из-за разницы времени с Японией и продлятся до вечера. Украинским болельщикам будет на что посмотреть и за кого поболеть. 25 июля на играх в Токио в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров выступит самая титулованной украинская спортсменка на Олимпиаде - Елена Костевич. В дисциплине стрельба из пневматической винтовки с 10 метров выступит серебряный призер Рио-2016 Сергей Кулиш. В дзюдо медаль ожидают от Георгия Зантарая, который выступает в весовой категории до 66 кг, а в фехтовании на шпагах выступит знаменосец сборной Украины Богдан Никишин.

С детальным расписанием Игр в Токио за 25 июля можно ознакомиться на официальном сайте соревнований. За главными новостями Олимпиады-2020 можно следить в нашей онлайн-трансляции.

"Телеграф" напоминает, что первый игровой день на Олимпиаде-2020 принес Украине одну бронзовую медаль, которую завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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