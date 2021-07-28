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Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио

Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
19:04 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится шестой медальный день, в рамках которого в Японии разыграют 17 комплектов медалей, а украинские болельщики после безмедального пятого игрового дня могут рассчитывать на награды наших олимпийцев. Ниже приводим расписание и результаты олимпийского турнира за 29 июля.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Полное расписание соревнований на Играх за 29 июля доступно на официальном сайте Олимпиады (разница с Киевом шесть часов).

Пловец Михаил Романчук - главная медальная надежда Украины на Олимпиаде 29 июля. Украинец выиграл квалификационный заплыв с олимпийским рекордом и является одним из фаворитов в борьбе за олимпийское "золото" на дистанции 800 м вольным стилем. Украинка Элина Свитолина, хоть и не будет бороться непосредственно за медаль, но в случае победы в полуфинале гарантирует себе награду в олимпийском теннисном турнире одиночниц.

Также в борьбу за медали вступает боксер Александр Хижняк - главный фаворит Олимпиады в весе до 75 кг.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля (время киевское):

  • 2:50 Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В. Игорь Хмара/Станислав Ковалев - утешительный финал.
  • 3:00 Пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация. Елена Костевич
  • 4:30 Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов
  • 5:00 Бокс. Мужчины, 75 кг. 1/8 финала. Александр Хижняк – Юито Муриваки (Япония)
  • После 6:00 Дзюдо. Женщины, 78 кг. 1/16 финала. Анастасия Турчин – Ванесса Чала Эбу (Эквадор)
  • 6:36 Бокс. Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала. Цотне Рогава – Фрейзер Кларк (Великобритания)
  • 8:00 Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал. Виктория Ус
  • После 09:00. Теннис. Женщины, одиночный турнир. Полуфинал. Элина Свитолина – Маркетта Вондрусова (Чехия). Из-за жары матч могут значительно перенести по времени.
  • 13:49 Плавание. Мужчины,100 м батт. Квалификация. Игорь Трояновский
  • 14:13 Плавание. Женщины, 200 м спина. Квалификация. Дарья Зевина

Расписание и результаты медальных соревнований 29 июля на Олимпиаде в Токио:

  • 2:30 – 6:00. Академическая гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая
  • 3:00 – 11:00. Пулевая стрельба. Трап – мужчины, женщины
  • 4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с
  • 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины
  • 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг
  • 12:30 – 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда
  • 13:50 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины
  • 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд

За всеми медальными результатами Олимпиады следите в онлайн-трансляции от "Телеграф".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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