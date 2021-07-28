Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится шестой медальный день, в рамках которого в Японии разыграют 17 комплектов медалей, а украинские болельщики после безмедального пятого игрового дня могут рассчитывать на награды наших олимпийцев. Ниже приводим расписание и результаты олимпийского турнира за 29 июля.
Полное расписание соревнований на Играх за 29 июля доступно на официальном сайте Олимпиады (разница с Киевом шесть часов).
Пловец Михаил Романчук - главная медальная надежда Украины на Олимпиаде 29 июля. Украинец выиграл квалификационный заплыв с олимпийским рекордом и является одним из фаворитов в борьбе за олимпийское "золото" на дистанции 800 м вольным стилем. Украинка Элина Свитолина, хоть и не будет бороться непосредственно за медаль, но в случае победы в полуфинале гарантирует себе награду в олимпийском теннисном турнире одиночниц.
Также в борьбу за медали вступает боксер Александр Хижняк - главный фаворит Олимпиады в весе до 75 кг.
Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля (время киевское):
- 2:50 Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В. Игорь Хмара/Станислав Ковалев - утешительный финал.
- 3:00 Пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация. Елена Костевич
- 4:30 Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов
- 5:00 Бокс. Мужчины, 75 кг. 1/8 финала. Александр Хижняк – Юито Муриваки (Япония)
- После 6:00 Дзюдо. Женщины, 78 кг. 1/16 финала. Анастасия Турчин – Ванесса Чала Эбу (Эквадор)
- 6:36 Бокс. Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала. Цотне Рогава – Фрейзер Кларк (Великобритания)
- 8:00 Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал. Виктория Ус
- После 09:00. Теннис. Женщины, одиночный турнир. Полуфинал. Элина Свитолина – Маркетта Вондрусова (Чехия). Из-за жары матч могут значительно перенести по времени.
- 13:49 Плавание. Мужчины,100 м батт. Квалификация. Игорь Трояновский
- 14:13 Плавание. Женщины, 200 м спина. Квалификация. Дарья Зевина
Расписание и результаты медальных соревнований 29 июля на Олимпиаде в Токио:
- 2:30 – 6:00. Академическая гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая
- 3:00 – 11:00. Пулевая стрельба. Трап – мужчины, женщины
- 4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с
- 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг
- 12:30 – 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда
- 13:50 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины
- 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд
За всеми медальными результатами Олимпиады следите в онлайн-трансляции от "Телеграф".