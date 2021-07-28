Свитолина пробилась в полуфинал Олимпийских игр

В среду, 28 июля, украинка Элина Свитолина (№6 WTA), которая недавно вышла замуж, в 1/4 финала олимпийского теннисного турнира обыграла итальянку Камилу Джорджи (№61 WTA). Итоговый счет 0:2 в пользу украинки (4:6, 4:6).

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Игра у итальянки не задалась с первых геймов. Стартовый сет Свитолина уверенно выиграла со счетом 4:6. Во втором Джорджи немного выровняла положение, но украинка выглядела предпочтительнее на корте и закономерно победила - 4:6. Таким образом, 26-летняя Элина пробилась в полуфинал Олимпийских игр. На этой стадии турнира первая ракетка Украины сыграет против победительницы противостояния Паула Бадоса Хиберт (Испания) - Маркета Вондрусова (Чехия).

"Телеграф" напоминает, что в третьем круге Свитолина расправилась с представительницей Греции Марией Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6. Во втором круге Элина переиграла австралийку Айлу Томлянович в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, а в первом раунде была повержена немка Лаура Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

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