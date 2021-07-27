Олимпиада: онлайн-трансляция 5-го игрового дня

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоится 5-й соревновательный день, в рамках которого разыграют сразу 23 комплекта наград. Больше всего медалей завоюют пловцы (5 комплектов), и гребцы (6 комплектов).

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Токио, 28 июля:

5:00. Стрельба из лука. Мужчины, 1/32 финала. Алексей Гунбин – Тарундип Раи (Индия)

5:00. Теннис. Женщины, 1/4 финала. Элина Свитолина - Камила Джорджи (Италия)

5:30. Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал. Игорь Хмара/Станислав Ковалев

Не раньше 6:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. 1/16 финала. Кеджау Ньябали – Роберт Флорентино (Домиканская республика)

6:50. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 1-й заезд квалификации. Виктория Ус

5:00. Теннис. Женщины, пары. Надежда Киченок/Людмила Киченок - Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC)

9:00. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 2-й заезд квалификации. Виктория Ус

11:57. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Анастасия Павлова - Дженнифер Мучино-Фернандес (США)

13:15. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко - Ле Цзеин (Китайский Тайбэй)

13:15. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины. Илья Ковтун, Петр Пахнюк

Расписание и результаты медальных соревнований 28 июля на Олимпиаде в Токио:

3:15 - 5:10. Академическая гребля. Мужчины - двойка парная, четверка, четверка парная. Женщины - двойка парная, четверка, четверка парная

4:30 - 7:05. Плавание. Мужчины - 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщины - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5:30 - 11:40. Велоспорт, разделки. Мужчины, женщины

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины

11:30 - 12:30. Регби-7. Мужской финал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 90 кг. Женщины - 70 кг

11:30 - 15:25. Конный спорт. Индивидуальная выездка

12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда

13:15 - 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 73 кг

14:45 - 17:00. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы

Напомним, по итогам четвертого соревновательного дня сборная Украины с тремя "бронзами" расположилась на 47-м месте в медальном зачете. "Бронзу" завоевали стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук, дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге.