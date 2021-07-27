Рекорд украинца, Япония - вновь первая в медальном зачете Олимпиады: итоги 4-го дня Игр

На Олимпийских играх в Токио подошел к концу четвертый соревновательный день, в рамках которого было разыграно 22 комплекта наград.

По итогам четвертого соревновательного дня сборная Японии вышла на первое место в медальном зачете Игр. Японские спортсмены на домашней Олимпиаде добыли 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Следом в медальном зачете расположились американцы, у которых на одно "золото" меньше. Также 9 золотых медалей добыли атлеты из Китая, которые замыкают тройку лучших команд на Играх в Токио. Сборная Украины с 3 бронзовыми наградами идет 47-й в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады (топ-10)

По общему числу медалей уверенное лидерство держат американцы (25), Китай - второй (21), Япония - третья (18).

27 июля последние медали были разыграны в командных соревнований по выездке, в которых победу одержали немцы, "серебро" досталось американцам, а "бронза" - британцам.

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Сборная Украины во время четвертого соревновательного дня завоевала одну награду - "бронзу" выиграли стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук. Кроме того, на счету нашей олимпийской команды еще две "бронзы", которые ранее добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге.

Также 4-й соревновательный день подарил Украине олимпийский рекорд. В квалификации 800-метровки вольным стилем украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Соревнования на Олимпиаде продлятся до 8 августа.