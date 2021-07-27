Скачать
Вторник, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Олимпиада: онлайн-трансляция 5-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 5-го игрового дня
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тхэквондо
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тхэквондо
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике

Рекорд украинца, Япония - вновь первая в медальном зачете Олимпиады: итоги 4-го дня Игр

Рекорд украинца, Япония - вновь первая в медальном зачете Олимпиады: итоги 4-го дня Игр
17:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

На Олимпийских играх в Токио подошел к концу четвертый соревновательный день, в рамках которого было разыграно 22 комплекта наград. 

Олимпиада-2020: полный медальный зачет Игр в Токио

По итогам четвертого соревновательного дня сборная Японии вышла на первое место в медальном зачете Игр. Японские спортсмены на домашней Олимпиаде добыли 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Следом в медальном зачете расположились американцы, у которых на одно "золото" меньше. Также 9 золотых медалей добыли атлеты из Китая, которые замыкают тройку лучших команд на Играх в Токио. Сборная Украины с 3 бронзовыми наградами идет 47-й в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады (топ-10)

По общему числу медалей уверенное лидерство держат американцы (25), Китай - второй (21), Япония - третья (18).

27 июля последние медали были разыграны в командных соревнований по выездке, в которых победу одержали немцы, "серебро" досталось американцам, а "бронза" - британцам.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио. Выездка. Командное первенство. Специальная программа

Сборная Украины во время четвертого соревновательного дня завоевала одну награду - "бронзу" выиграли стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук. Кроме того, на счету нашей олимпийской команды еще две "бронзы", которые ранее добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге.

Также 4-й соревновательный день подарил Украине олимпийский рекорд. В квалификации 800-метровки вольным стилем украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Соревнования на Олимпиаде продлятся до 8 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 288

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
02 Китай вышел в лидеры медального зачета Олимпиады после победы стрелков
03 Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в плавании
04 Олимпиада: онлайн-трансляция 4-го игрового дня
05 Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь