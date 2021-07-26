Свитолина все ближе к медалям: украинка героически прошла очередной раунд на Олимпиаде-2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала вторую победу в одиночном разряде на Олимпиаде-2020, которая проходит в Токио. Об этом в понедельник, 26 июля, пишет издание "Спорт. Сегодня".

Сообщается, что украинская спортсменка в поединке второго круга обыграла австралийку Айлу Томлянович в трех сетах: 4:6, 6:3, 6:4.

Элина очень хорошо вошла в матч, но вскоре Томлянович перехватила инициативу и повела со счетом 4:2 в первом сете. Украинке удалось сравняться, но австралийская теннисистка все же забрала первую партию.

Второй сет начался для нашей спортсменки не особо «весело», но, к счастью, после того как счет стал 1:3, Свитолина начала играть намного увереннее, полностью взяв в свои руки игру. Она выиграла пять геймов подряд, со второго сетбола сравняв счет в матче по партиям.

В третьем сете преимущество было также на стороне нашей соотечественницы. Изначально даже казалось, что Томлянович будет разбита. К пяти выигранным последним геймам второго сета украинка добавила еще три на старте финальной партии, и только после этого снова вернулась конкурентная борьба. Соперница почувствовала, что в этом матче у нее еще есть шансы и пошла бой. В седьмом гейме у Элины был тройной скрытый матчбол, но Айле удалось остаться в игре.

Учитывая нынешние результаты Свитолиной, программа-минимум на Олимпиаде уже выполнена. Но желание побеждать и дальше у Элины осталось.

В следующем раунде Элина Свитолина сразится с Марией Саккари из Греции (№19 WTA).

Напомним, в первом круге Свитолина одолела Лауру Зигемунд из Германии.

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